مخرجة "الرجل الذي باع ظهره": شاهدت معرض لبلجيكي اقتبست منه الفكرة.. وأحب العناوين المباشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أقام مهرجان الجونة السينمائي، صباح اليوم ندوة لصناع فيلم "الرجل الذي باع ظهره"، بحضور بطل الفيلم الكندي من أصل سوري يحيى مهايني، ومخرجته التونسية كوثر بن هنية، ومنتج الفيلم.

وقالت كوثر إنها تحب اختيار عناوين مباشرة تلخص القصة، وأشارت إلى قيامها بكتابة النسخة الأولى من السيناريو في خمسة أيام، ولم تكن بالطبع بالشكل الجيد، واحتاجت تعديلات، وتم تطوير الفكرة بمناقشتها مع المنتج، واستمر الأمر عاما ونصف تقريبا.

وأضافت "اختيار الممثلين استغرق فترة طويلة خاصة الشخصية الرئيسية حوالي ستة أشهر تقريبا، ثم اخترت يحيى، بالنسبة لمونيكا بيلوتشي بعت لها السيناريو ووافقت بدون أي شيء".

وردا على سؤال الخليج 365، حول سبب إصرارها على اختيار ممثل سوري وعدم الاستعانة بأي ممثل عربي آخر، أكدت أن هدفها الوحيد كان الحفاظ على اللهجة، في الفترة التي يتحدث فيها البطل العربية، لا مثل أفلام نجد البطل يحمل جنسية ويجسد دور شخص من بلد آخر وهو ما ينتقده البعض بسبب أخطاء اللهجة.

كوثر أوضحت أن فكرة الفيلم جاءتها، بعد حضورها معرض تشكيلي لفنان بلجيكي، وكام من ضمن اعماله لوحة لوشم على ظهر شاب سويسري، مضيفة "لما دخلت شفتها معروضة فضلت في ذهني، لأنها صورة خارجة عن المألوف، وكنت حابة أعمل فيلم عن الفن المعاصر وفضلت الفكرة عالقة في ذهني، حتى تطورت للشكل الذي خرجت عليه بربطها بموضوع آخر".

جدير بالذكر أن فيلم "الرجل الذي باع ظهره"، هو فيلم افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.