أيتن عامر عن زوجها :"محظوظة بوجوده في حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة أيتن عامر صورة تجمعها بزوجها عز العرب، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". علقت أيتن على الصورة :"مش هو لوحده اللي محظوظ، أنا محظوظة بوجوده في حياتي أكتر منه بكتير". وعرض للفنانة أيتن عامر في السباق الرمضاني الماضي مسلسل"فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

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