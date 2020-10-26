"ميكا" وندوة تمكين المرأة.. أبرز فعاليات اليوم الاثنين في "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، فعالياته ما بين عروض أفلام وندوات وجلسات نقاش، اليوم الاثنين 26 أكتوبر.

ومن بين أبرز فعاليات اليوم:

في السادسة مساء تستقبل السجادة الحمراء صناع فيلم "ميكا"، وضيوفه من النجوم، على أن يُعرض الفيلم في السابعة مساء، في فستيفال بلازا.

وتعرض قاعة أوديماكس في الثالثة والربع عصرا فيلم "غابة مأساوية"، وفي السادسة والنصف مساء فيلم "واحة"، وفي التاسعة والربع يُعاد فيلم "حارس الذهب".

أما سي سينما 1 فتستقبل جمهور فيلم "زوجة جاسوس" في الثانية عشرة والنصف ظهرا، وفي الثالثة والنصف عصرا فيلم "احتضار"، وفي السادسة والنصف مساء "عام الغضب"، ويُعاد الفيلم الفلسطيني "200 متر" في التاسعة والربع مساء.

وتعرض سي سينما 2 في الثانية عشرة والربع ظهرا فيلم أمهات حقيقية، وفي الرابعة إلا ربع عصرا، يُعاد عرض فيلم برنامج الأفلام القصيرة 1، وفي السابعة إلا ربع يتم عرض فيلم "ليل".

ندوة

ينظم المهرجان في الواحدة ظهرا، تُقام ندوة تمكين المرأة، بحضور "جيهان حريري – نجوي نجار – منة شلبي – دورثي"، وسيدير الندوة ريا أبي راشد في سينما أودي ماكس بالجامعة الألمانية.