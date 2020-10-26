فيديو وصور| ميرهان حسين تحتفل بعيد ميلادها بطريقة غريبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة ميرهان حسين بعيد ميلادها، أمس، الأحد، وسط عائلتها.

ونشرت ميرهان صورًا ومقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت في الصور والفيديو شقيقة ميرهان وهي تحملها، علقت ميرهان :"هما قصدهم يشيلوني من على الأرض شيل، عشان عيد ميلادي".

ومن ناحية أخرى شاركت ميرهان حسين في رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، وبيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج أحمد الجندي