هالة صدقي توجه رسالة للمنتج محمد مشيش بعد عودته للقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة هالة صدقي رسالة للمنتج محمد مشيش بعد عودته للقاهرة.

ونشرت هالة صورة تجمعهما، من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

علقت "صدقي" على الصورة :" بجد أجمل حاجة حصلت النهارده احتفالنا بعودة المنتج محمد مشيش للقاهرة، وحقيقي شركته واعماله اكتر من عظيمة ومنها جراند اوتيل وانا طبعا عملت له مسلسل ونوس ، حمد لله علي السلامة مصر نورت بكل مبدع وفنان".

وأُقيم حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد يفصل بين كل ضيفين، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.

وتبدأ فعاليات المهرجان المتمثلة في عروض الأفلام، والندوات وجلسات النقاش مع صباح يوم السبت 24 أكتوبر، ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.