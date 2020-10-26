محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان مصطفى قمر صورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهر"قمر" وزجته من داخل الطائرة خلال توجههما للجونة، لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي. وعلق مصطفى على الصور :"في الطريق للجونة". "الجونة السينمائي" انطلقت فعالياته الجمعة 23 أكتوبر بحضور نجوم الفن، بينهم "ليلى علوي، هالة صدقي، إلهام شاهين، بسمة، منة شلبي، أحمد السقا، هاني رمزي، مي سليم، أيتن عامر".

كانت هذه تفاصيل خبر صورة| مصطفى قمر وزوجته في طريقهما لـ"الجونة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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