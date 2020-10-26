من داخل الطائرة.. مصطفى قمر برفقة زوجته إلى الجونة

نشر الفنان مصطفى قمر، صورة جديدة له برفقة زوجته، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الثور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهر قمر في الصورة مع زوجته من داخل الطائرة، وعلق عليها قائلاً: "في الطريق للجونة".

يذكر أن قمر طرح أخيراً، ألبومه

الجديد "لمن يهمه الأمر 2"، خلال شهر سبتمبر الماضي، ضم 7 أغنيات "هغنيلك، عجوز في المدينة، مسافر، دقي عودك، حنونة، حبك على جبيني"، وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، إضافة إلى بعض المنصات الموسيقية الشهيرة.

يذكر أنه تم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة يوم الجمعة الماضي 23 من أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتى 31 أكتوبر.

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