من مهرجان الجونة .. وصلة غزل من أيتن عامر لزوجها

نشرت الفنانة أيتن عامر، صورة مع زوجها المنتج عز العرب، من فعاليات مهرجان الجونة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

علقت أيتن على الصورة بكلمات رومانسية لزوجها، قائلة:"مش هو لوحدة اللى محظوظ، انا محظوظة بوجودة فى حياتى اكتر منه بكتير ".

يذكر أن آخر أعمال أيتن الدرامية، كانت من خلال مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في رمضان الماضي، من بطولة"ياسمين صبري، أحمد مجدي، نهال عنبر، محمود البرزاوي، هبة مجدي، دياب"، ومن تأليف:مصطفى جمال هاشم، أخراج:مرقس عادل.