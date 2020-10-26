عمرو دياب يقترب من الربع مليون مشاهدة ببرومو "الجو جميل"

اقترب الهضبة عمرو دياب، من حاجز الربع مليون مشاهدة، بالبرومو الكامل لأغنيته الجديدة "الجو جميل"، وذلك في أقل من 24 ساعة على طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

مازال دياب يتصدر المركز الاول في قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب"، منذ طرح البرومو مساء أمس، الأغنية من كلمات:محمد القاياتي، ألحان:محمد

يحيى، توزيع:أحمد عادل، ويقول مطلعها" وسط الليل واللمة، ببقى في حالة روقان لما بقرب ليك لما بشوفك بنسى الدنيا وبجري عليك، ياللي مخلي سهرنا جميل والجو جميل عشان انت جميل كملت الحتة الناقصة، مرة بضحكة ومرة برقصة وقولنا كلا م ياااه لو كان اليوم في وجودك ٦ ايام، ياللي مخلي الوقت جميل والجو جميل عشان انت جميل".

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يذكر أن دياب قد طرح حديثاً أغنية "أهي أهي " بمشاركة المغنية اليونانية "إيريني بابادوبلو"، عبر إحدى المنصات الموسيقية الشهيرة، وتصدرت محركات البحث المختلفة فور طرحها، من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:محمد يحيى، توزيع:عادل حقي.