فيديو.. "فجأة افترقنا" لتامر حسني تتخطى 5 ملايين مشاهدة

تخطى المطرب تامر حسني بأغنية "فجأة افترقنا"، حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة، وذلك خلال 4 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". يشار إلى أن الأغنية كلمات محمد عاطف، ألحان تامر علي، توزيع يحيى يوسف، أغنية "فجأة افترقنا"، هي الأغنية الثالثة من ألبوم "خليك فولاذي"، وكان طرح المطرب تامر حسني أغنيتي "اختراع، مابطلناش إحساس"، وسجل كليب "اختراع" بمشاركة المطرب محمود العسيلي ملايين المشاهدات عبر "يوتيوب". يحيى يوسف، أغنية "فجأة افترقنا"، هي الأغنية الثالثة من ألبوم "خليك فولاذي"، وكان طرح المطرب تامر حسني أغنيتي "اختراع، مابطلناش إحساس"، وسجل كليب "اختراع" بمشاركة المطرب محمود العسيلي ملايين المشاهدات عبر "يوتيوب". يقول مطلعها : "فجأة افترقنا وفراقنا بعد اتفاقنا ووفاقنا القرب اتغير لبعد سافر نصيبي بحبيبي وكأن مفيش بينا وعد واللي انا رتبته وبنيته ماتهنتش بيه قلبي اتلخبط في حساباته متحير مش لاقي حل مرمي في سجون ذكريات".

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