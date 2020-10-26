غدًا.. سماح إسماعيل تُحيي حفلًا غنائيًا فى ساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفلًا غنائيًا للمطربة سماح إسماعيل، وذلك غدًا، الثلاثاء، فى الساعة السابعة والنصف مساءً، على مسرح النهر.
يشار إلى أن سماح إسماعيل مطربة ومدربة أصوات، وأستاذ دكتور بقسم الموسيقى العربية بكلية التربية الموسيقية، اشتركت في الكثير منالمهرجانات الفنية، على رأسها مهرجان الموسيقى العربية لسنوات عدة.
قدمت حفلات فى دول عدة مثل تونس ولبنان والأردن والكويت والبحرين وفرنسا وتركيا، تعاونت مع الموسيقار عمار الشريعي وقامت بغناء تتر مسلسلقلب حبيبة بطولة الفنانة سهير البابلى، تقوم بتدريب العديد من الأصوات في مجال الغناء العربى.
جدير بالذكر أن الساقية كانت أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر من دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.
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