إلى عشاق بيروت… نانسي عجرم: “ما كان قصدي بكّيكن”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أكتوبر 2020 01:18 مساءً - منذ ساعتين

أصدرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أغنية “إلى بيروت الأنثى” تخليداً لهذه المدينة المنكوبة التي عانت على مرّ العصور من الخراب والدمار وعادت ونهضت.

ولكن، ما أثر بالمشاهدين هو الفيديو كليب الذي يحاكي واقع كل منزل لبناني.

ويتحدث الكليب عن أن أخ نانسي عجرم إثر الوضع الاقتصادي الذي يعيشه لبنان اضطر أن يهاجر إلى بلد آخر ليحاول تحقيق أحلامه الممنوعة في بلده.

وحقق كليب أغنية “إلى بيروت الأنثى” للفنانة نانسي عجرم أكثر من مليون مشاهدة بعد 48 ساعة فقط على طرحه عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

ويتصدّر الكليب منذ إصداره قائمة الفيديوات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب”، حيث يحتلّ المراتب الأولى في لبنان وعدد من البلدان العربية ودول الإغتراب.

وفي أول تعليق لها على الكليب، قالت نانسي عجرم: “ما كان قصدي بكّيكن ولا زعِّل حدا فيكن… أنا كمان بكيت كتير، الذين رحلوا كثر، كل يوم نودّع بعضاً، اننا نخسر أجمل أيام حياتنا نحن وبعاد عن بعض، لكن الأمل يبقى موجوداً وحبنا لبلدنا كل يوم سيكبر أكثر وأكثر ولكل من وما يجبرنا على الرّحيل… سنعود”.

وعلّق الفنانون والمواطنون عبر “تويتر” على هذا العمل الجميل مبدين إعجابهم به وخاصة أداء الفنانة نانسي عجرم المليء بالإحساس والحب.