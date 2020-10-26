تدوينة مؤثرة لنور محمدوف على “إنستغرام”

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البطل حبيب نور محمدوف
نشر بطل رياضة الفنون القتالية المختلطة، الروسي حبيب نورمحمدوف، تدوينة مؤثرة عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، شكر من خلالها والده المتوفى وأبرز فضله عليه.
وارفق حبيب التدوينة بصورة تجمعه بوالده ومدربه، عبد المناف، الذي توفي في أوائل تموز الماضي، وكتب: “عندما يكون الله معك فلا أحد يستطيع كسرك.. شكرا والدي على كل شيء علمتني إياه في حياتي.. إن شاء الله في الفردوس الأعلى”.
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