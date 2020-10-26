تراند اليوم : باريس هيلتون أكثر النجمات أناقة

أحتلت النجمة الأميركية المثيرة للجدل باريس هيلتون المرتبة الأولى في أستفتاء أجراه موقع allwomenstalk الأميركي لإختيار أكثر الوجوه الفنية أناقتاً،

متفوقة بذلك على النجمة الأسترالية نيكول كيدمان، والنجمات الأميركيات انجيلينا جولي، وجينيفر لوبي، والشابة إيما تاوسون.واستعان الموقع بخبير في الأزياء، حيث اختار باريس هيلتون المعروفة بارتداء الملابس الساخنة والمثيرة، إلا أنها تبدو أحيانا في كامل أناقتها وتستحوذ على الأضواء، ربما لهذا السبب أصبحت النموذج المفضل لكبريات شركات الموضة مثل تومي وديور. باريس هيلتون احتلت المركز الأول في قائمة النجمات الأكثر أناقة بفستان محتشم على غير عادتها يتميز بالعديد من الألوان مع تصفيفة شعر هادئة وماكياج بسيط، وكانت المناسبة زيارتها لمتجر شهير في مدريد.