تراند اليوم : ضربة ثلاثية تجمع السقا بأحمد عز وكريم عبد العزيز – تفاصيل

تعاقد الفنان أحمد السقا على بطولة فيلم سينمائي جديد، ويشاركه في بطولته الفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ومن المقرر أن تتولى إخراجه ساندرا نشأت، التي سبقت وتعاونت إخراجيا مع هذا الثلاثي.

تواصلنا مع محمد حسن مدير أعمال الفنان أحمد السقا حتى يفصح عن تفاصيل هذا العمل الذي يجمعه بالفنانين كريم وعز، إلا إنه رفض الإفصاح عن أيا من تفاصيله، قائلا إنه مجرد فكرة طرحت ولاقت تشجيعا من قبل الثلاثي، مشيرا إلى إن باقي التفاصيل سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا إنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل الفيلم بمجرد الإستقرار عليها.

يذكر أن الفنان أحمد السقا والفنان أحمد عز تعاونا معا من قبل في فيلم “المصلحة”، الذي تولت إخراجه ساندرا نشأت، ويتعاون عز مع الفنان كريم عبدالعزيز حاليا في فيلم “كيرة والجن”، كما تعاون كريم عبدالعزيز مع ساندرا نشات من قبل في فيلمي “حرامية في كي جي 2” و”حرامية في تايلاند”، ويشهد هذا الفيلم التعاون الأول بين السقا وكريم عبدالعزيز، حيث إنهم لم يشتركوا معا من قبل سوى في أوبريت “القدس هترجع لنا”، الذي قدم عام 2000 وشارك فيه عدد كبير من الفنانين.