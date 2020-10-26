تراند اليوم : الصحبة الحلوة .. هشام عباس ومصطفي قمر في طريقهم للجونة – صور

ينطلق الفنان مصطفى قمر والفنان هشام عباس في طريقهما إلى حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، لإحياء حفلهما الغنائي.

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ونشر صورة جمعته بشقيقه والفنان هشام عباس الذي يصل معه إلى الجونة في نفس اليوم.

كما نشر مصطفى قمر صورة مع زوجته من الطائرة وكتب معلقا: “في الطريق للجونة”.

يشار إلى أن مصطفى قمر وهشام عباس، يحييان الليلة في التاسعة مساءً، حفلًا غنائيًا على هامش مهرجان الجونة السينمائي في دوته الرابعة، ومن المقرر أن يغادرا الجونة غدًا بعد الانتهاء من الحفل الذي يستعد لحضوره ضيوف المهرجان.

على صعيد آخر، طرح الفنان مصطفى قمر أحدث ألبوماته الغنائية “لمن يهمه الأمر 2”.

يضم الألبوم 8 أغنيات، نفذها مصطفى قمر مع كل من الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمي، ولحنها مصطفى قمر وأشرف السرخوجلي، والالبوم بالكامل من توزيع مصطفى قمر نفسه.

ومن المقرر أن يشهد الألبوم تقديم أغنيتين بطريقة الدويتو الأولى مع ياسر قمر، شقيق مصطفى قمر، والثانية مع الفنان ناصر المزداوي.

ويضم الألبوم أغاني: “عجوز فى المدينة، “دقي عودك” و”هغنيلك”، “مسافر” مع ياسر قمر، “حنونة” مع ناصر المزداوي ، “حبك على جبيني” ، “راجعين” ، “سوسنة”.

وهي أغاني لها طابع عام اجتماعي، وتم تنفيذها بطريقة قريبة من موسيقى underground، والتي تهدف لتناول موضوعات شمولية وعامة.

وكان مصطفى قمر قد طرح في عام 1996 ألبوم حمل اسم “لمن يهمه الأمر”، وطرح فيه 7 أغنيات، كانت مختلفة وقتها عن الأغاني التجارية الموجودة في هذا الوقت، وقدمها مع نفس فريق العمل الذي يتعاون معه في الألبوم الجديد.

وضم الألبوم وقتها أغاني “سلمولي”، “كان ليا يوم حبيب”، “نامت المدينة”، “يابو خد جميل”، “أهل الغرام”، “جحا”، “زينة”.

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