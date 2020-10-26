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تراند اليوم : المصري يكسب .. نجوم بينافسوا رانيا يوسف : مين هتقلع أكتر – إتفرج

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اميرة محمد 0 تبليغ

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في اليوم الثاني من فعاليات مهرجان الجونة، اختارت ستيفاني صليبا ارتداء فستان أسود أنيق من تصميم نتالي كرم.

بدى الفستان من الأمام محتشم تماما، وبرقبة عالية، ولكن مع دورانها ظهر كل الظهر مكشوفا، وهو ما ذكرنا بفستان الممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي من تصميم Balmain.

 

ومع اختلاف الخامات ولكن ظل التصميم متشابها.

المصري يكسب .. نجوم بينافسوا رانيا يوسف : مين هتقلع أكتر - إتفرج

المصري يكسب .. نجوم بينافسوا رانيا يوسف : مين هتقلع أكتر - إتفرج

 

 

 

 

 

يُذكر أن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، انطلقت مساء الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

 

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