تراند اليوم : المصري يكسب .. نجوم بينافسوا رانيا يوسف : مين هتقلع أكتر – إتفرج

في اليوم الثاني من فعاليات مهرجان الجونة، اختارت ستيفاني صليبا ارتداء فستان أسود أنيق من تصميم نتالي كرم.

بدى الفستان من الأمام محتشم تماما، وبرقبة عالية، ولكن مع دورانها ظهر كل الظهر مكشوفا، وهو ما ذكرنا بفستان الممثلة رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي من تصميم Balmain.

ومع اختلاف الخامات ولكن ظل التصميم متشابها.

يُذكر أن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، انطلقت مساء الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.