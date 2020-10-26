تراند اليوم : إنجي المقدم : إتخانقت مع جوزها قبل المهرجان – إعرف السبب

حلت الفنانة إنجي المقدم ضيفة على برنامج “رجل و2 ستات” في حلقات خاصة تقدمها شريهان أبو الحسن من الجونة.

تحدثت إنجي المقدم عن علاقتها بزوجها وذكرياتها مع في الجونة، قائلة إنهما لا يفترقان في القاهرة، والكثير من أضدقائها يسألوها عن سر غيابه عن المهرجان، لكنه لا يحب حضور المهرجانات السينمائية.

أكدت أن زوجها يشاركها جميع اهتماماتها حيث يحبان نفس الأشياء ويشاركها اختيار الأفلام لمشاهدتها سويًا، كما أن أصدقائهما مشتركين.

أوضحت إنجي المقدم أن شخصيتها تختلف تماما عن زوجها، فهي إنفعالية ومندفعة أما زوجها فهو هاديء وعقلاني ويمتلك بعد نظر للأمور، وبالتأكيد تحدث بينهما اختلافات في الأذواق.