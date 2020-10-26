تراند اليوم : صور “بريتني سبيرز” مثيرة على شواطئ ماليبو

حتفلت النجمة العالمية بريتني سبيرز بإطلاق ألبومها الجديد الذي حمل عنوان Glory بعطلة إلى شواطئ هاواي.

سبيرز والدة طفلين كانت قد أعلنت يوم الأربعاء أن تاسع رقم قياسي لها قد حان وقته، ظهرت في الصور من عطلتها بالبيكيني وبقوام مثير جداً.

النجمة البالغة من العمر 34 عاماً بدت بكامل رشاقتها على الشاطئ فيما كانت تقضي عطلتها بعد عمل ثلاث سنوات في لوس أنجلوس على ألبومها.

وكانت بريتني سبيرز قد نشرت إعلان إطلاق الألبوم قبل أيام وكانت قد أطلقت أغنية Make Me من الألبوم الذي سيصدر رسمياً في 28 آب المقبل.