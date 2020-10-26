تراند اليوم : شاهد .. صافيناز متهمة بالتحريض على الفسق بسبب هذا الفيديو

حررت الرقابة على المصنفات الفنية محضرًا ضد الراقصة الاستعراضية صافياز بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وذلك بعد علم جهاز الرقابة بما فعلته صافيناز في الساحل الشمالي.

وأعطى خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية تعليماته لمدير عام الجهاز لتحرير محضر ضد الراقصة الأرمنية، بعدما تأكد مفتشي الرقابة بالواقعة التي حدثت.

وحررت الرقابة المحضر ضد صافيناز، بسبب الفيديوهات المتداولة من إحدى حفلاتها في الساحل، حينما طلبت أن تصعد واحدة من الجمهور للرقص معها، فصعدت إحداهن في تحدي منها لصافيناز، وانتشرت الفيديوهات بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتادت صوفينار على اثارة الجدل بسبب صورها الجريئة التي تنشرها، وتعد من أشهر الراقصات المتواجدة على الساحة الفنية في مصر خاصة الفترة الآخيرة، ويرجع ذلك الشهرة التي حصلت عليها عندما شاركت في فيلم “القشاش” عام 2013، الذي كان من بطولة الفنان محمد فراج والفنانة حورية فرغلي.

ونشرت مؤخرًا الراقصة صافيناز، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيديو على طريقة البث المباشر وهي في رحلة بحرية في بورتو السخنة.