تراند اليوم : مش بعيدة عن جدعنة السقا .. ياتري هيحضر حفلة تامر ولالا – إتفرج

شارك الفنان أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير في حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

على هامش الحفل، كشف السقا عن موقفه من حضور حفل الفنان تامر حسني المقرر إقامته في الجونة خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أنه ليس بحاجة لدعوة لحضور الحفل، قائلا عبر برنامج mbc trending: “تامر لسه معزمنيش بس أنا مش محتاج عزومة ده أخويا.. مفيش أي حاجة بيني وبين تامر إحنا إخوات”.

من جانبها، قاطعت مها، زوجها خلال الحديث، ووجهت حديثها للمذيع بعد سؤاله للسقا قائلة: “أنا عارفه أنت بتقول كده ليه.. هو هيروح”، في إشارة منها للأزمة الأخيرة التي نشبت بين الطرفين وانتهت باعتذار السقا.

كان خلافا قد نشب بين أحمد السقا وتامر حسني على خلفية معاتبة السقا لحسني بأنه استغل صورته في أفيش فيلم “الفلوس”، كونه لما يشارك فيه إلا كضيف شرف، ليرد تامر مدافعا عن نفسه، ويتبادل الطرفان المنشورات والردود عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتنتهي الأزمة بينهما باعتذار السقا.