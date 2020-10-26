فيديو| ياسمين صبري تستعين بـ محمد رمضان للتعليق على احتمالية إصابتها بـ"كورونا"

رنا صلاح الدين - تحدث العديد من النجوم خلال تواجدهما في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة عن فيروس كورونا الذي خلق حالة كبيرة من الرعب فور ظهوره.

وقالت الفنانة السورية جومانا مراد، خلال لقائها مع برنامج "mbc trending":"بعقم موبايلي وكل حاجة واكتر شئ بخاف عليه هو ولادي"، ليرد زوجها:" الأخذ بالاحتياطات شئ ضروري".

أما الفنانة ياسمين صبري، فكان ردها مثير للشكوك حول اختمالية إصابتها بالفيروس وتعافيها منه، حيث قالت:"أنا مش ببقى مهوسة بالخوف.. ممكن يكون جالنا وراح لأنه بديهي اكيد هيجي للعالم كله، واللي ياخده ياخده واللي يكمل يكمل"، مختتمة حديثها بالإستعانة ببعض كلمات أغنية الفنان محمد رمضان "أقوى كارت في مصر"، قائلة:"البقاء للأقوى".

وأكدت الفنانة السورية كندة علوش، أنها تشعر بالخوف على أسرتها، قائلة:"انا بعمل احتياطي وما بخاف.. وبخاف على أهلي".