بالفيديو.. منة شلبي تقبل يد يسرا في مهرجان الجونة

رنا صلاح الدين - التقت الفنانة المصرية منة شلبي بالفنانة الكبيرة يسرا، خلال حضورهما فعاليات مهرجان الجونة السنمائي في دورته الرابعة.

وقد ظهر مقطع فيديو لمنة وهي تصافح يسرا بحرارة، وقامت بتقبيل يدها، بينما سحبت الاخيرة يدها مسرعة، وقد عبر النشطاء عن إعجابهم بتصرف منة، مؤكدين انه دليل على رقي أخلاقها.

يذكر أن الفنانة منة شلبي قد انتهت مؤخرا من تصوير دورها في فيلمها الجديد "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدي.

كما تشاك منة في إحدى حكايات مسلسل "نمرة اتنين"، والذي سيعرض على منصة شاهد يوم 29 أكتوبر الجاري، ويشارك به نخبة من النجوم، على رأسهم منى زكي، ونيللي كريم، وعمرو يوسف، وشيرين ضا، وماجد الكدواني، وصبا مبارك، وأحمد السعدني، وغيرهم.