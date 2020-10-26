مصطفى قمر في طريقه لـ"الجونة" بصحبة زوجته.. شاهد

رنا صلاح الدين - شارك الفنان مصطفى قمر، جمهوره بصورة أثناء توجه لمدينة الجونة برفقة زوجته، من أجل إحياء حفلًا على هامش فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهر مصطفى وزوجته داخل الطائرة، والتقطا صورة سيلفي معلقًا عليها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"في الطريق للجونة"

مصطفى قمر

ويحيي مصطفى قمر حفله الغنائي اليوم وسط تواجد عددًا من الفنانين، حيث من المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه الشهير خاصة القديمة التي يتفاعل معها الحضور بحماس شديد.

يذكر أن الفنان مصطفى قمر طرح مؤخرا ألبوم "لمن يهمه الأمر 2"، كما إنه حل في خلال الأسابيع الماضية ضيفا في برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة قنوات cbc، وظهر في حلقته برفقة نجله تيام.