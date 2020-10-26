دنيا ماهر ترد على منتقدي إطلالتها في الجونة: "كل واحد حر"

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة الشابة دنيا ماهر، على حضورها حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، ويبدو أن إطلالة دنيا لم تعجب بعض الجمهور.

كتبت إحدى المتابعات تعليقَا عبر حساب دنيا بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"جدا وأنتي ممثلة فعلا وبتعرفي تمثلي كويس جدا بس ليه مش بتروحي لميكب ارتيست وهيردريسر كويس؟ معلش أنتي نجمة لازم تهتمي أكتر من كدة"، لترد عليها دنيا قائلة:"معلش حبيبتي كل واحد حر".

دنيا ماهر

على جانب آخر استقبلت دنيا تعليقًا فيما يخص تواجد أسرة مسلسل بـ"100 وش" في المهرجان، قائلة:"محسسني إنكوا عملتوا رأفت الهجان.. مش كده"، لترد دنيا قائلة:"حبيبتي أنفولو وخلاص متضايقيش روحك".

ونفت دنيا ماهر، ما تردد حول ارتباطها بالفنان إسلام إبراهيم، بعد ظهورهما سويًا في المهرجان، حيث تغزل الأخير في دنيا بعدما نشرت صورة لها من المهرجان بقوله: "قمر".

دنيا ردت على إسلام بقولها: "حبيبي يا إسلام"، وهو ما دفع أحد المتابعين للتساؤل حول موعد زواجهما، بقوله: "هتتجوزوا امتى؟".

الفنانة المصرية خرجت عن صمتها لتنفي شائعات ارتباطها بإسلام إبراهيم، حيث كتبت: "ده أخويا".