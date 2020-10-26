شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا وصف محمد خان نفسه بـ "المخرج الديكتاتور" فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 35 عاما هو العمر الفنى للمخرج الكبير الراحل محمد خان، فقد بدأ مخرجا في الأربعينيات من عمره، عام 1980، حينما منح له نور الشريف كـ "منتج"، فرصة لإخراج فيلمه "ضربة شمس"، ولاقى المسلسل نجاحا، ليكون هذا الفيلم بمثابة الاكتشاف بالنسبة للمخرج محمد خان، الباكستانى الأب، المصرى الجنسية.

أولى المخرج الراحل محمد خان، والذى تحل اليوم ذكرى ميلاده الـ 82، خلال أعماله الـ 25، السينمائية، المرأة المصرية اهتماما خاصة، حيث ناقش قضايا، ورصد معاناتها في كثير من الأعمال السينمائية الهامة، وقدم مع العديد من النجوم والنجمات في الثمانينيات والتسعينيات وبداية الألفية، أعمالا هامة ومميزة.

محمد خان، وصف نفسه بـ "المخرج الديكتاتور"، وذلك خلال لقاء تليفزيونى نادرله، حيث قال، "عادل إمام قال عنى إنى ديكتاتور ناعم.. وهو مغلطش أنا ديكتاتور فعلا، وهنا الديكتاتوربمعنى مختلف، فأنا استمع جيدا، ولكن في النهاية القرارقرارى مهما حصل"

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وقال خان، "في ممثلين كتير بيفاجئونى أثناء التصوير.. وده ذكاء من الممثل.. أحمد زكى طول الوقت بيفاجئنى .. فأنا طول الوقت بتلاءم عليه وهو طول الوقت بيتلاءم عليا.. ومرة واحدة يطلع بحاجة جميلة جدا"



محمد خان فى اللقاء

وأضاف، "أحمد زكى في مستر كراتيه كنت بفكر أحمد هيعمل ايه في المعركة اللى في آخر الفيلم .. وجاتلى فكرة أن البطل بيشوف بروسلي وهو بيضرب الاتنين اللى قدامه.. وبتجيله الشجاعة انه يكمل.. ولكن أجلت التفكير في هذا الأمر حتى انتهاء الشوت.. ولكنى فوجئت أن أحمد زكى جايلي وقبل ما يتكلم قولتله انت عاوز تحط بروسلى وأنت بتضرب.. احنا الاتنين وقفنا مندهشين لأن خطر ببالنا نفس الشيء"