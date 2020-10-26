شكرا لقرائتكم خبر عن "خيط حرير" يقدم مى عز الدين بشكل مختلف بعيداً عن رمضان لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة سينرجى عمليات الدعاية الخاصة بمسلسل "خيط حرير" بطولة النجمة مي عز الدين تمهيداً لعرضه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث طرحت الشركة برومو قصير للعمل ظهرت فيه مي بشخصية سيدة ثرية تحضر إلى مصر من الخارج في طائرة خاصة تستقل سيارة ليموزين فارهة.

وجذبت مى عز الدين انتباه متابعيها خلال "البرومو" الذي لم يتخط مدته 28 ثانية فقط، اذ تظهر بشكل جديد ومختلف تماماً عليها، خاصة وأنها معتادة على التنويع في مسلسلاتها ما بين الدراما والشعبي والكوميدي والاجتماعي والساسبنس، وفى "خيط حرير" تعتمد على الدراما الاجتماعية الذى يتصدرها العائلة في نفس الوقت لا تخلوا من التشويق والاثارة.

وتخوض مى عز الدين للمرة الأولى تجربة التواجد في موسم بعيداً عن شهر رمضان، حيث تعد واحدة من النجمات المعتاد تواجدهن بشكل دائم في السباق الرمضانى، ولكنها تريد خلق حالة جديدة بعيداً عن الشهر الكريم خاصة وأن العمل يتوفر فيه كل العوامل ليحقق النجاح الكبير وقت عرضه.

Advertisements



مى عز الدين فى خيط حرير

مسلسل "خيط حرير" بطولة مى عز الدين، محمود عبد المغنى، مى سليم، نيكولا معوض، سوسن بدر، هنادى مهنى، ولاء الشريف، صفاء الطوخى، محمد على رزق، يوسف عثمان، أحمد صيام، حنان سليمان، محمد سليمان، ياسمين رحمى، نسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر.



النجمة مى عز الدين



مى عز الدين فى لقطة من برومو خيط حرير



مى عز الدين فى مشهد من خيط حرير