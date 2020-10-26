شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى فتاة ثلاثينية تعانى بسبب قصة حب في حكايتها بـ"نمرة اتنين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف النجمة منة شلبى تصوير مشاهدها في الحكاية التي تقوم ببطولتها بمسلسل "نمرة اتنين"، الأسبوع المقبل بعد عودتها من مهرجان الجونة، وتحكى منة شلبى خلال أحداث الحكاية قصة فتاة في سن الثلاثين تواجه عاطفية من خلال علاقة مع شاب أصغر منها ويجسده الفنان أحمد مالك في الحكاية وتتوالى الأحداث، حيث بدأت منة تصوير المشاهد الأولى من العمل منذ اسبوع وجمعت المشاهد بينها وبين أحمد مالك والحكاية من إخراج محمد شاكر خضير.

مسلسل "نمرة اتنين" مقرر انطلاق عرضه يوم 29 أكتوبر على إحدى المنصات الرقمية على الانترنت، وتدور أحداثه خلال 8 حلقات متصلة منفصلة، وكل حلقة عبارة عن حكاية مختلفة وتضم أبطالا ومؤلفين ومخرجين مختلفين ويقوم ببطولة الحكايات عدد من النجوم المصريين والعرب.

وعلى رأس النجوم المشاركين فى المسلسل منى زكى، نيللى كريم، عمرو يوسف، آسر ياسين، أمينة خليل، وشيرين رضا، إياد نصار، واللبنانى عادل كرم، ماجد الكدوانى، وصبا مبارك، أحمد مالك، أروى جودة، أحمد السعدنى، هدى المفتى، بسنت شوقى وعدد آخر من الفنانين.

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ويشارك فى إخراج المسلسل كل من آدم عبد الغفار، طارق العريان، تامر محسن، هانى خليفة، هادى الباجورى، محمد شاكر، أحمد النجار أما فريق التأليف فيضم آدم عبد الغفار، مريم نعوم، وائل حمدى، سارة طيبة، سما عبد الخالق وتم تصوير مشاهد العمل فى 6 دول عربية.

من ناحية أخرى، تنتظر منة شلبي عرض فيلمها الجديد "النمس والإنس" قريبا، والذى شاركت فى بطولته مع محمد هنيدى، عمرو عبد الجليل، بيومى فؤاد، سليمان عيد، وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.