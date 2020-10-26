رابطة شقيقات في حب السينما: لا نسعى لخلق رابطة نسوية لكن نريد التعبير عن وجودنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عقدت علي هامش فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي ندوة خاصة عن راویات رابطة شقیقات في حب السينما، بحضور مؤسسي الرابطة المخرجة الجزائرية لينا سويلم، المخرجة المصرية كوثر يونس والمخرجة الفلسطينية الأردنية دينا ناصر ودوروثي میریام كلو صحفیة جزائریة فرنسية، تحدثوا فيها حول اهداف الرابطة.

قالت المخرجة دينا ناصر إن مشاركتهم في مهرجان الجونة هي الاولى لهم، وانهم سعداء بالتعريف عن أنفسهم وعن نشاطهم، وأضافت نحن ٩ مخرجات روايات أفلام تسجيلية موجودين بالوطن العربي نساعد بعض لإنتاج ٩ أفلام ونتطلع أن تكون تجاربنا ذات مواضيع جديدة ورؤية مختلفة، واليوم نحن هنا لنقدم ونطرح أنفسنا ونخبر المختصين بصناعة السينما اننا موجودين.

أضافت بالنسبة للخطوات القادمة توقفت بسبب كورونا لكننا نتكلم مع بعض ونساند بعض والآن نقوم بتدشين موقعنا الإلكتروني ونعمل على السيناريوهات القادمة، والرابطة سيكون لها موقع إليكتروني قريبا ومن خلال استمارة مشاركة يمكن لصناعات السينما في الوطن العربي الانضمام لنا ، ومن يحتاج إلى مساعدتنا أو حتى من يريد طرح أفكار جديدة سيستطيع التواصل معنا.

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المخرجة الجزائرية لينا سويلم أكدت على أنها محظوظة بعرض أول أفلامها جزائرهم في مسابقة الأفلام التسجيلية مهرجان الجونة، قائلة: "كنت أواجه مشاكل في التواصل مع المهرجانات أو اختيار الأفضل بالنسبة لإرسال أفلامي وكان ينقصنا بعض الخبرة في التواصل مع صناع السينما الآخرين في العالم العربي، وهذا ما ستساعد فيه الرابطة التواصل مع بعضنا البعض، وتوافر المعلومات في مكان يمكننا الوصول إليه.

المخرجة المصرية كوثر يونس قالت إن مبادرة "راویات" تجمع صانعات أفلام من مختلف أقطار الشرق الأوسط وشمال افریقیا ودول المهجر، بهدف خلق مشهد جديد على مستوى المنطقة وخارجه، والهدف أن تولد مساحات للتواصل والدعم والرعایة للأصوات السینمائیة النسائیة الجدیدة والمترسخة بالفعل، لخلق صناعة أكثر ابداعًا.

وأضافت كوثر: نحن مجموعة مستقلة لا نتبع جهة فكل بلد بها قوانين وقواعد ومن المبكر الحديث مع الحكومات عن نشاطنا ، كلنا مستقلين ولذلك قمنا بتدشين الرابطة لتسهيل الحياة، كل فيلم له قوام خاص لكن إذا نظرتي ستجدي شيء متشابه وليس لدينا دعم من أي جهة حكومية، نحن لا نبحث عن مخرجات في كل بلد فنحن مجموعة أسسنا شيء ونرغب طبعا بانضمام مخرجات آخرين لنا وهناك مخرجات مصريات وعرب يعرفون عن المشروع لكن لا يستطيعوا المساعدة إلا عندما يكون لدينا كيان قائم بالفعل.

واختتمت المخرجة دوروثي میریام كلو، الحديث قائلة: لم نفكر في دعم فيلم بعينه ولكن نفكر كصناع فيلم لفتح طريق وتقديم تسهيلات أو معلومات، ولازلنا في مرحلة بناء كيان ، فمثلا نحن كمخرجات نحتاج إلى تمويل ودعم قوي من مكان آخر لنذهب إلي المهرجانات وكثيرا ما نجد صعوبة ولا نعرف كيف نجد الأشخاص التي تساعدنا، ووجودنا كمخرجات عربيات في المنطقة مهم وليس لدينا حاليا غير مهرجان الجونة وهذا شيء جيد بالنسبة لنا لوجودنا للتعريف عنا، نحن بحاجة إلى وجود أساس لنا في المنطقة العربية؛ وسيكون لدينا شراكات وحضور آخر لنا في مهرجانات أخري، وهذا أول اجتماع لنا، نحن في مرحلة التعريف عن أنفسنا، فمجتمعنا ينظر إلى النساء كأقلية ومن خلال الرابطة نحاول أن نتعامل مع هذا المنظور، ونحاول أن نتواجد بطريقتنا للتعبير عن أنفسنا.