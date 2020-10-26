بالصور| تفاصيل مسلسل "القاهرة" لتامر محسن عن 5 روايات لنجيب محفوظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

على شاطئ البحر الأحمر، وعلى هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، تم الإعلان عن تفاصيل مسلسل "القاهرة" سيناريو وحوار مريم نعوم وإخراج تامر محسن.

شهدت الدورة الرابعة إقامة احتفالية خاصة للإعلان عن تفاصيل التجربة التليفزيونية الجديدة، بحضور نجوم الفن وصنّاعه، بينهم "ليلى علوي، إلهام شاهين، تامر حبيب، محمد سليمان عبدالمالك، عمرو سلامة، جومانا مراد، عمر السعيد، خالد أنور، هدى المفتي، سلمى أبو ضيف، تارا عماد"، إلى جانب حضور رجل الأعمال نجيب ساويرس، والفنانة بشرى.

وكشف تامر محسن ومريم نعوم، عن تفاصيل العمل الذي ظهرت فكرته قبل عدة أعوام، ومن المقرر أن يخرج للنور بعد عامين تقريبا، مؤكدان على اختلاف التجربة، التي ستقدم في عدة مواسم على إحدى المنصات الإليكترونية، يضم كل موسم 8 حلقات، مأخوذين عن خمس روايات من روائع "أديب نوبل" نجيب محفوظ، منها "الكرنك، الطريق والقاهرة 30". المسلسل من إنتاج شركة IProductions –المدير التنفيذي أحمد فهمي.