مصمم معرض أنسي أبوسيف لـ"الخليج 365": "تحمست لإقامته رغم ضيق الوقت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المهندس المعماري كريم مختجيان، إنه لم يتردد في قبول تصميم معرض يضم بعضا من رسومات وجوائز الفنان الكبير ومهندس المناظر أنسي أبو سيف، ضمن برنامج تكريمه في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أول ما قالولي قلت لهم أنا مستعد اشتغل، دي حاجة من أحسن الحاجات اللي حصلت لي السنة دي اني أعمل معرض أستاذ أنسي أبو سيف، هو أستاذنا الكبير وجزء مهم في تاريخ السينما وفي تاريخنا".

وعن الفترة التي تم فيها انجاز المعرض، أوضح "عملنا كل ده في أسبوعين، بسبب كورونا مكناش عارفين فيه مهرجان ولا لأ، ورغم ضيق الوقت الكل كان متحمس وحابب اللي بيعمله وربنا وفقنا".

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وعما إذا كان المعرض يضم كل مقتنيات أنسي، أجاب كريم "ده جزء صغير من شغل أستاذ أنسي، عشان أعمل معرض بكل مقتنياته محتاج صالة كبيرة جدا، متحف، ووقت، مينفعش اعمل المعرض في أسبوعين، ده وقت ضيق في حاجات كتير استبعدناها، اخدنا المهم المرتبط مع الوقت والزمن ومخرجين كبار تعاون معاهم".

جدير بالذكر أن مهندس المناظر أنسي أبو سيف استلم تكريمه من مهرجان الجونة السينمائي في حفل افتتاح الدورة الرابعة، بحضور نجوم كبار، بينهم "خالد النبوي، ليلى علوي، إلهام شاهين، شيرين رضا، بسمة، هاني رمزي، أحمد السقا، جمال سليمان، جومانا مراد".