"الله يخلي لبنان".. السقا وهاني رمزي وسامر المصري يغنون "كيفك أنت" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك الفنان السوري سامر المصري، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو وهو يغني "كيفك أنت" للنجمة اللبنانية الكبيرة فيروز، برفقة النجمين أحمد السقا وهاني رمزي.

ونشر المصري الفيديو مساء يوم الأحد عبر حسابه على موقع "إنستجرام" أثناء تواجد الثلاثي في مدينة الجونة على هامش فعاليات المهرجان السينمائي، مكتفيا بذلك دون أي تعليق.

وغنى الثلاثي الجزء الذي تقول فيه فيروز: "كيفك قال عم بيقولوا صار عندك ولاد، أنا و الله كنت مفكّرتك برّات البلاد، شو بدّي بالبلاد، الله يخلّي الولاد، كيفك أنت ملّا أنت" مع تبديل كلمة (الولاد) بـ(لبنان) لتكون الجملة: "الله يخلي لبنان".

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء يوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.