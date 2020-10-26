تراند اليوم : إعلامي مسيحي يدافع عن النبي محمد: الله وصفه بهذا الوصف .. فكيف نهاجمه

حالة من الانزعاج سيطرت على الكثير من المشاهير في المنطقة العربية وبعضهم مسيحيين بعد الإساءة للنبي محمد.

و شارك الإعلامي اللبناني "نيشان" في الحملة المدافعة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد دفاع الرئيس الفرنسي عن الرسوم المسيئة.

وقال نيشان في تدوينة عبر حسابه بـ "انستجرام": حين أراد الله وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصف نسبه ماله أو شكله ، لكنه قال "و إنك لعلى خلق عظيم".

وكان نيشان نفى ما تردد عن إشهار إسلامه بعد قيامه بنشر العديد من الآيات القرآنية خلال شهر رمضان الماضي.

