تراند اليوم : إعلامي مسيحي يدافع عن النبي محمد: الله وصفه بهذا الوصف .. فكيف نهاجمه

حالة من الانزعاج سيطرت على الكثير من المشاهير في المنطقة العربية وبعضهم مسيحيين بعد الإساءة للنبي محمد.
وكان نيشان نفى ما تردد عن إشهار إسلامه بعد قيامه بنشر العديد من الآيات القرآنية خلال شهر رمضان الماضي.
و شارك الإعلامي اللبناني "نيشان" في الحملة المدافعة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد دفاع الرئيس الفرنسي عن الرسوم المسيئة.
وقال نيشان في تدوينة عبر حسابه بـ "انستجرام": حين أراد الله وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصف نسبه ماله أو شكله ، لكنه قال "و إنك لعلى خلق عظيم".
وكان نيشان نفى ما تردد عن إشهار إسلامه بعد قيامه بنشر العديد من الآيات القرآنية خلال شهر رمضان الماضي.