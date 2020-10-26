تراند اليوم : تعليق غير متوقع من الفنانة " هيفاء " على الرسول المسيئة للرسول ومقاطعة المنتجات الفرنسية

حرص الكثير من الفنانين على المشاركة في الوسوم الداعمة للنبي محمد بعد تصريحات ماكرون المسيئة.

انفعلت الفنانة البحرينية هيفاء حسين بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي حاولت الإساءة لمقام النبوة.

ونشرت هيفاء تغريدة للناشط هيثم بن صقر القاسي قال فيها: لا خير في أمة لا تذُب عن رسولها.

وأضاف: نأمل أن نسمع شجبا أو رفضا على الإساءة لرسولنا الأكرم فقد بلغ الهوان من الأمة ما بلغ وتكالبت علينا الأمم.

