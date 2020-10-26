أمريكي يعثر على عملة معدنية عمرها 222 عاما

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أكتوبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

عثر أميركي على عملة معدنية “بنس” يرجع تاريخه إلى العام 1798 ، ويقدر عمر البنس المكتشف بـ 222 عاما .

وشين هوستون، من تشارلوت بولاية نورث كارولينا، كان في رحلة كشف عن المعادن برفقة صديق من نيو هامشاير، عندما عثر على عملة في وقت سابق من الشهر الجاري، حسبما ذكرت صحيفة “بانغور ديلي نيوز”.

ويتجول الأمريكي شين هوستون، على قدميه متنقلا من بلدة لأخرى ومن مدينة لأخرى يسير ببطء ويصغي للصوت الذي يصدره كاشف المعادن الذي يلازمة دوما، بحثا عن ذهب أو كنز أو حتى عملة معدنية، البعض يبحث عن ثروة مفاجئة والبعض يجد متعته فقط في عملية البحث، ورحلات كهذه قد تستغرق أياما أو ربما شهور.

حيث يعتر هوستون من أصحاب تلك الهواية كان يسير خلف جهاز كشف المعادن عندما عثر على خبيئة قديمة على بعد سنتيمترات قليلة من الأرض، إذ وجد عملة معدنية عمرها 222 عاما في التراب خارج كنيسة بولاية مين شمال شرقي الولايات المتحدة.

البنس النحاسي الذي يرجع تاريخه إلى العام 1798، ينتمي للعقد الأول من تاريخ سك العملات المعدنية في أميركا الشمالية.

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هوستون قال إنه عثر عليه في باحة كنيسة في أمبدين سمحت له باستخدام جهاز كشف المعادن.

البنس تعرض لبعض التغيرات جراء الظروف المحيطة.

وقال هوستون إنه- البنس- ربما يباع مقابل مائتي دولار، لكنه لا يعتزم بيعه.

البنس لم يكن كل ما عثر عليه هوستون في تلك الرحلة، إذ عثر أيضا على بنس آخر يرجع تاريخه إلأى العام 1818، وعجلة عربة كاملة وكرة ذخيرة بندقية عتيقة.

كرة الذخيرة عيار 0,75، ما يعني أنها بريطانية الأصل.