صورة| هالة صدقي تخرج عن صمتها وترد على اتهامها بوصف زميلاتها في الجونة بـ"الكلاب"

رنا صلاح الدين - تعرضت الفنانة هالة صدقي، للعديد من الانتقادات والهجوم الشديد أيضًا بعد أن اتهمت بالإساءة لزميلاتها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.

ونشرت هالة، صورة كلبة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، مرتدي بنطلون شفافًا "كولون"، مما عرضها للهجوم واتهمونها بأن وصفت زميلتها بـ"الكلاب".

هالة صدقي

ونفت هالة، الإساءة لزميلاتها حيث قالت:"كل واحد حسب تفكيره، وأنا عاشقة للكلاب وإن حتى كلاب الجونة بتتشيك وملهاش علاقة بشيء، مش كل حاجة تتفلسف والحياة أبسط".

وحضر حفل افتتاح الدورة الرابعة نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم يسرا وبشرى وخالد الصاوي وإلهام شاهين وهالة صدقي وليلى علوي وريم مصطفى وآسر ياسين وكندة علوش وزوجها عمرو يوسف وأروى جودة وأحمد مالك ولبلبة، وغيرهم من الفنانين.