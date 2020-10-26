أحمد فهمي يثير الجدل بتغريدة ساخرة بسبب مهرجان الجونة.... أعرف قال إيه؟

رنا صلاح الدين - تسآل العديد من المتابعين عن السبب وراء غياب الفنان أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد، عن افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي والذي أقيم الجمعة الماضية بتواجد نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني.

وأثار فهمي حالة من الجدل والتساؤلات بعد تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قال فيها:"إن شاء الله هروح مهرجان قريب وربنا يكرمني ورباط جزمة (هنا) يتفك مثلا وأوطي أربط لها الجزمة عشان يتقال عليّا كيوت وقد إيه جميل".

احمد فهمي

واتهمه البعض بأنه يقصد مهرجان الجونة، حيث كتب متابع له:" قصدك على مهرجان الجونة فاهمين فاهمين"، ليرد فهمي عليه قائلًا:"لا والله خالص".

وحضر حفل افتتاح الدورة الرابعة نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم يسرا وبشرى وخالد الصاوي وإلهام شاهين وهالة صدقي وليلى علوي وريم مصطفى وآسر ياسين وكندة علوش وزوجها عمرو يوسف وأروى جودة وأحمد مالك ولبلبة وروجينا وزوجها أشرف زكي، وغيرهم من الفنانين.