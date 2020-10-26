ياسمين صبري: استغليت كورونا وتزوجت.. “أحمد بليق بيّا”

متابعة بتجــــــــــــرد: أطلّت النجمة المصرية ياسمين صبري في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي على هامش مهرجان الجونة الذي تحرص على حضوره كل عام.

ياسمين وخلال الحديث معها، قالت إنّها تحب أن تستثمر وقتها وهذا ما فعلته في فترة “كوورنا”، حيث الحياة متوقّفة “نايمة” لذلك تزوجت، مضيفة أنّ الحياة الشخصية مهمّة لعمل توازن.

وأوضحت أنّ “أبو هشيمة شخصية تليق بيا، شخصيته قوية جداً وطموح، ويشبهها في نواحٍ، وفي الوقت نفسه لديهما اختلاف، فهي شخصية منغلقة، ليس لديها علاقات كثيرة وخارج دائرة الضوء، وأحمد شخص يعرف الدنيا كلها”، معتبرة أنّ هذا الاختلاف يعطي لها وله توازناً.

وعن الانتقادات التي طالتها بسبب تفاخرها بسيارة “الرولز ريس”، قالت إنّ الشخض المشهور عرضة لكلام الناس، ولا تستطيع التحكم بآرائهم وأنّ لديها سلاماً داخلياً، مضيفة أنّها هي وأحمد أبوهشيمة صنعا نفسيهما بنفسيهما، و”مش غلط الواحد يستمتع بالرزق اللي ربنا اعطاه”.