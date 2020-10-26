نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 8 دقائق مضت التعليقات على جامعة القاهرة تُكرّم هاني رمزي وشقيقيه مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: أقامت كلية الحقوق جامعة القاهرة بالتعاون مع اتحاد المنتجين العرب حفل تكريم للفنان هاني رمزي عن أعماله السينمائية التي قدمها خلال مشواره الفني.

جاء التكريم ضمن اتجاه الكلية لتكريم المبدعين في المجالات المختلفة، وبخاصة أن الفنان هاني رمزي واحد ممن قدموا دور المحامي ببراعة في فيلم “محامي خلع”، كما شمل التكريم أيضا شقيقيه المستشارين شقيقه إيهاب وأمير رمزي عن مجهوداتهما القانونية في عملهما الحقوقي في الدفاع عن البسطاء والمظلومين.

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وقدّم الدكتور عميد كلية الحقوق الدكتور صبري السنوسي درع الكلية لهم، كما قدّم الدكتور إبراهيم أبوذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب درع الإبداع لكل منهم في مجال عمله وخدمتهم للمجتمع.

حضر التكريم لفيف من أساتذة جامعة القاهرة، ومجموعة كبيرة من الطلبة المتفوقين بالجامعة، وأدار حفل التكريم شريف عبد الوهاب كبير المذيعين بالراديو.