لويس هاميلتون ينفرد بالرقم القياسي: 92 انتصارًا في الفورمولا 1

متابعة بتجـــــــــــرد: دخل لويس هاميلتون بطل العالم 6 مرات التاريخ بعد فوزه بسباق البرتغال وتحقيقه انتصاره 92 وأصبح أكثر سائق فوزًا في بطولة العالم للفورمولا 1. وكان سائق مرسيدس عادل رقم مايكل شوماخر القياسي برصيد 91 فوزًا في السباق الماضي في نوربرغرينغ. وإحتل زميل لويس هاميلتون في المرسيدس الفنلندي المركز الثاني وجاء سائق فريق ريد بل ميكس فيرستابن في المركز الثالث.

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