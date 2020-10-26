عصام كاريما ينضم إلى نجوم “لايف ستايلز ستوديوز”

متابعة بتجـــــــــــرد: تواصل شركة “لايف ستايلز ستوديوز” سياستها الخاصة في التعاقد مع الفنانين والمواهب العرب، إذ تعمل على تقديم ما هو جديدة ومختلف في عالم الغناء والفن.
وتعاقدت الشركة مؤخرًا مع الفنان المصري عصام كاريكا، وتم الإتفاق بينهما على تقديم عمل غنائي من إنتاج “لايف ستايلز ستوديوز” وغناء عصام كاريكا.
ومن المقرر تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب بعد الإنتهاء من تنفيذها على أن تكشف شركة “لايف ستايلز ستوديوز” عن مختلف التفاصيل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
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