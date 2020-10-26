بعد نفي انفصالهما.. ديما بياعة بفيديو رومنسي مع زوجها

متابعة بتجـــــــــــــرد: لم يمض أيام على نفي السيد أحمد الحلو الشائعات التي تحديت عن انفصاله عن زوجته الفنانة السورية ديما بياعة، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو جديد للثنائي المميّز ليؤكدا من خلاله أنهما على وفاق ولا وجود لأي مشاكل تستدغي الانفصال.
والمقطع المنتشر، شاركته الممثلة السورية عبر حسابها على تطبيق انستغرام، وظهرت فيه من داخل أحد المطاعم في دبي برفقة زوجها، وكانت الأجواء بينهما في غاية الرومنسية، وتبادلا نظرات الحب والاهتمام على أنغام أغنية النجم وائل كفوري “لو حبنا غلطة”، لتؤكد بذلك مجدداً أنه لا خلاف بينهما.
وكانت الشائعات قد بدأت بعد أن شارك الحلو صورة له عبر حسابه في انستغرام برفقة فتاة وشاب وأرفقها بتعليق “الأصدقاء ليسوا منافقين”! لتردّ عليه ديما بطريقة صادمة غير وعلقت بعبارة “تفو”،ما ترك العديد من علامات الاستفهام حول علاقتها بزوجها، وأجبر أحمد على حذف الصورة.
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