بالصور – جيجي حديد تفاجئ الجميع بنحافتها بعد ولادة طفلتها بأيام

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت عارضة الأزياء الاميركية جيجي حديد، عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، صورة تعتبر الأولى لها بعد ولادة طفلتها. وتساءل المتابعون عما إذا كانت هذه الصورة حديثة فعلاً لأنها بدت فيها ببطن مسطح وهو ما يبدو غريباً خصوصاً أن مدة قصيرة مرت على عملية الولادة.

وأتى نشر الصورة التي حققت أكثر من 3 ملايين إعجاب في إطار دعوتها مواطنيها إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية.

ويشار إلى أن طفلة جيجي ولدت في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي (2020). وهو ما أشار إليه في وقت سابق تقرير لموقع MCETV الفرنسي. وذكر أن عارضة الأزياء الأميركية أنجبت طفلتها الأولى في مزرعة تقع في بنسلفانيا وتعود ملكيتها إلى صديقها زين مالك.

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وأضاف أنها أقامت هناك منذ شهر أيار (مايو) الماضي (2020) مع الإشارة إلى أن تاريخ الولادة هو 19 أيلول (سبتمبر) 2020 وأن زين اشترى المزرعة بناءً على طلب يولاندا والدة العارضة.

ويذكر أن زين أعلن ولادة الطفلة من خلال حسابه الخاص على موقع “تويتر”. ونشر لهذه الغاية صورة ليد الصغيرة فيما تمسك بيده وغرّد: “الحب الذي أشعر به تجاه هذا الإنسان الصغير أكبر من قدرتي على الفهم”. كما أعاد نشر الصورة على حسابه على “إنستغرام”.