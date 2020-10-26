تامر حسني يحقق الملايين بأغاني ألبوم “خليك فولاذي”

متابعة بتجــــــــــرد: يعيش النجم المصري تامر حسني حالة من النجاح الإستثنائي بعد طرح ثلاث أغنيات من ألبومه الجديد “خليك فولاذي”، وهي “إختراع”، و”ما بطلناش إحساس”، و”فجأة افترقنا” وتحقيقها جميعها انتشارًا كبيرًا في مصر والوطن العربي.

الإنتشار السريع لأغاني تامر حسني يظهر من خلال تفاعل الجمهور معها عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث تحقق ملايين المشاهدات عبر موقع “يوتيوب”، هذا فضلًا عن الفيديوهات التي تنتشر لمحبّيه الذين يردّدونها في مختلف البلدان العربية ودول الإغتراب.

وحقق كليب أغنية “إختراع” التي قدّمها تامر حسني على طريقة الديو بمشاركة الفنان المصري محمود العسيلي أكثر من 25 مليون مشاهدة بعد شهر على طرحه، وأغنية “ما بطلناش إحساس” حققت أكثر من 15 مليون مشاهدة في أسبوع واحد فقط، في حين تخطت أغنية “فجأة افترقنا” الـ5 ملايين مشاهدة في 3 أيام وهي فترة قصيرة جدًا.

أغنية “اختراع” هي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم والكليب الخاص بها من إخراج تامر حسني، أمّا أغنية “مبطلناش احساس” فهي من كلمات محمد القاياتي وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وأغنية “فجأة إفترقنا” من كلمات محمد عاطف، ألحان تامر علي، توزيع وميكساچ يحيى يوسف.

ومن المقرر أن يواصل تامر حسني إصدار أغاني ألبوم “خليك فولاذي” في الأيام المقبلة وذلك وفق استراتيجية الطرح التي وضعها وفريق عمله مع شركة “روتانا” التي تتولى إنتاج العمل.

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