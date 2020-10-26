الموت يُغيب الفنان السوري نبيل حلواني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الفنان السوري نبيل حلواني، الإثنين، بعد صراع مع مرض عضال، حيث نعت نقابة الفنانين في دمشق الممثل الراحل.
نبيل حلواني بدأ مسيرته الفنية مع المسرح، ويعد من مؤسسي مسرح الطفل في سوريا، وكانت له مشاركات مع المسرح الجامعي، والقومي، والعمالي، قبل أن يشارك في الأعمال التلفزيونية والسينمائية، على ما ذكر موقع "روسيا اليوم".
وكانت أولى أعماله التلفزيونية سهرة بعنوان "تراب الزريعة" من إخراج محمد الشليان ثم توالت الأعمال الدرامية أبرزها: "نهارات الدفلي، والخطوات الصعبة، وإخوة التراب، ومرايا، وفارس بلا جواد، ولورنس العرب، وطوق البنات"، وفي السينما شارك في فيلمين هما: أحلام المدينة، من إخراج محمد ملص عام 1984، ورؤى حالمة، من إخراج واحة الراهب عام 2003.
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