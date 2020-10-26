شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال وخالد عليوة يجتمعان فى ديو غنائى بتوقيع الموزع زووم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الموزع الموسيقى زووم في ديو غنائى جديد يجمع عمر كمال وخالد عليوة، من كلمات وألحان مودى سعيد، والأغنية تحمل الطابع الرومانسى، ومن المقرر طرها الأيام المقبلة على يوتيوب، حيث تم الانتهاء من تسجيلها خلال الأيام القليلة المقبلة، من ناحية أخرى شوق مطرب المهرجانات عمر كمال متابعيه على موقع إنستجرام لأحدث أعماله الغنائية مع حمو بيكا من خلال فيديو روج بها لأحدث أغانيهما التي تحمل اسم "انتي معلمة"، حيث علق عليها بكتابة: "التريند الجاى".

ونشر عمر كمال على صفحته بموقع "إنستجرام "مقطع فيديو له مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، وهما يعلنان عن أحدث إنتاجهما ديو لهما "انتى معلمة"، وأعلنا أنهما سيطرحان الأغنية خلال أيام فى الوقت الذى سيطرح فيه زميله ورفيق نجاحاته السابقة حسن شاكوش ديو جديد بعنوان "سالكة".

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يذكر أن آخر أعمال عمر كمال أوبريت مصر حكاية، الذى تم طرحه الأيام الماضية بمشاركة النجوم محمد فؤاد، ومدحت صالح، ووائل جسار، وهشام عباس، ودياب، وأمينة، ومى سليم، وياسمين على، وحسن شاكوش.