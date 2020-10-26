القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جذبت ياسمين أبوالنجا ابنة الفنانة المصرية نجلاء فتحي، وزوجها محمد خضر، عدسات المصورين في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي.
وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة "ياسمين"، وهي حافية القدمين على السجادة الحمراء، وبجوارها زوجها وهو يحمل حذائها وعلى وجهه ابتسامة عريضة.
وظهرت ياسمين أبوالنجا مرتدية فستان رائع التصميم ،وأشاد عدد كبير من المتابعين بإطلالتها الجميلة، وقالوا إنها تحمل قدر كبير من ملامح والدتها النجمة نجلاء فتحي.
فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدأت الجمعة الماضي، وتستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، ويكرم المهرجان في دورته الرابعة الفنان خالد الصاوي بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي.
ويعرض المهرجان الذي يرفع شعار "سينما من أجل الإنسانية" نحو 65 فيلما من 40 دولة ضمن عدة مسابقات وبرامج متعددة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لابنة نجلاء فتحي في الجونة "حافية القدمين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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