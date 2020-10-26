موقف محرج لمحيي إسماعيل في مهرجان الجونة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض الفنان المصري محيي إسماعيل لموقف محرج على السجادة الحمراء في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي.

وطلب المصورون من الفنان محيي إسماعيل الرجوع للخلف حتى يتمكنوا من تصويره بشكل جيد، وذلك قبل دخوله لمشاهد فيلم "200 متر" للمخرج أمين نايفة.

ورد محيي إسماعيل على المصورين بصوت مرتفع: "محدش يقولى ارجع ورا"، وبعد ذلك استجاب لطلبهم وعلى وجهه ابتسامه، وأثناء رجوعه للخلف اصطدمت قدمه بالحاجز، وكاد أن يسقط على الأرض.

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وتدور قصة فيلم "200 متر" حول "مصطفى وزوجته"، القادمين من قريتين فلسطينيتين يفصل بينهما جدار عازل، رغم أن المسافة بينهما 200 متر فقط، حيث تفرض ظروف معيشتهما غير الاعتيادية تحديًا لزواجهما، وعندما يمرض ابنهما يهرع "مصطفى" لعبور الحاجز الأمني لكنه يُمنع من الدخول، وتتوالى الأحداث.





فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدأت الجمعة الماضي، وتستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، ويكرم المهرجان في دورته الرابعة الفنان خالد الصاوي بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي.