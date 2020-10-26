”الخليج 365” تتصدر "تويتر" في 3 دول.. والاحتفاء فيديوهات وأمنيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدرت ”الخليج 365” مواقع التواصل الاجتماعي، خلال ساعات قليلة من إطلاق حلتها الجديدة، والتي اتخذت من "عينك على العالم" شعارا لها

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما "تويتر"، احتفاء جماهيريا واسعا من جمهور المسؤولين والباحثين والمثقفين والمتصفحين العرب، بانطلاق ”الخليج 365” في حلة جديدة على جميع منصاتها متعددة اللغات، انطلاقاً من التزامها بريادة الإعلام الرقمي من خلال تقديم محتوى يتميز بمهنية ومصداقية عاليتين، معتمدة على نخبة من الصحفيين والمراسلين والمصممين والمبرمجين، فضلا عن أحدث التقنيات الرقمية الذكية.







وكان من نصيب ”الخليج 365” 3 وسوم بين الأعلى تغريدا في كل من الإمارات والسعودية والكويت، هي: #العين_الإخبارية #عينك_علي_العالم ، #العين_الاخباريه_بحله_جديده .

وحقق وسم #العين_الإخبارية_بحلة_جديدة أكثر من 100 مليون مشاهدة حول العالم حتى كتابة هذه السطور.





وقال الإعلامي الإماراتي عبدالله بن دفنا في مقطع فيديو إن كل الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية موجودة في ”الخليج 365”، وأكد أنه على الرغم من حداثة تدشينها عام 2015 "إلا أنها اكتسحت الساحة الإعلامية العربية بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، حسب تعبيره.

ولفت إلى انطلاق ”الخليج 365” بخمس لغات، هي: العربية، الفرنسية، الفارسية، التركية والأمهرية، مؤكدا أنها "امتهنت المهنة وصدقت فيها ووصلت رسالتنا وأصبحت فعلا عيننا على العالم".

وكتب الكاتب والباحث السياسي السعودي فهد ديباجي: "العين دائما في العين، وعلى العين والرأس.. بالتوفيق للعين والقائمين عليها".

وكتب الشاعر والكاتب الإماراتي حسين بن سوده على حسابه الرسمي: "الخليج 365 منصة محترمة تتمتع بمصداقية ومهنية عالية، كانت (عين) القارئ على الأحداث ولا تزال، وبمناسبة تدشين حلتها الجديدة نتمنى للزملاء القائمين عليها التوفيق والسداد".

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وأهدى الفنان الجزائري سليم الشاوي الخليج 365 أغنية بمناسبة الانطلاقة الجديدة، التي اعتمدت فيها على مواكبة وتطويع كل ما هو جديد في عالم الإعلام الرقمي المتجدد؛ كعوامل الإبهار البصري، وذلك في شكل الهوية الجديد، وتصميم الموقع الإلكتروني /al-ain.com/، بالإضافة إلى التطبيقات على الهواتف الذكية ومنصاتها الإعلامية الرقمية المختلفة المقروءة منها والمسموعة والمرئية بلغاتها الخمس.

وتُطل ”الخليج 365” على متابعيها وقرائها بثوب عصري جديد، حاملة شعار "عينك على العالم"، كاشفة الستار عن باقة كبيرة من التطويرات التي تركز على تكثيف نوعي للمحتوى المرئي، عبر دورة برامجية رقمية مميزة، بجانب روافد متعددة للمواد المصورة، لاسيما قوالب التحقيقات الوثائقية، علاوة على بث برامج جديدة تغطي مختلف المواضيع للوصول لشريحة أكبر من القراء والمتابعين.





وتتزامن انطلاقة ”الخليج 365”، بحلتها الجديدة في اللغات الخمس، مع امتداد رقعة وجودها المكثف في العديد من العواصم حول العالم؛ أبرزها القاهرة وأديس أبابا ولندن وواشنطن، مع رفد شبكة مراسليها المحترفين حول العالم، وانضمام نخبة كبيرة ومميزة من كتاب الرأي الذين يعدون رموزا في الفكر والثقافة والسياسة والاقتصاد، بالإضافة إلى العديد من المقابلات الحصرية.





ويحظى موقع الخليج 365 بمتابعة كبيرة تؤكدها أعداد المتابعين على "فيسبوك" والبالغ عددهم نحو 3 ملايين و 800 ألف شخص، وأكثر من مليون متابع على "تويتر"، وأكثر من 786 ألف متابع على الإنستغرام واليوتيوب، كما تُقدم محتواها المميز لجميع الناطقين باللغات الفرنسية، والفارسية، والتركية والأمهرية بالإضافة إلى اللغة العربية.





ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن أحمد سعيد العلوي، رئيس تحرير ”الخليج 365”، قوله إن الهوية الجديدة في اللغات الخمس تكتسي بالطابع الرقمي في تناغم يعكس خصوصية الخليج 365 كمصدر إخباري موثوق، يواكب تطورات الإعلام الرقمي لتعزيز أواصر الاتصال مع الجمهور مختلف الأذواق والاهتمامات.





وأضاف العلوي أن التغيير يفتح الآفاق أمام امتلاك أدوات تواكب التغييرات والتقنيات المتسارعة في عالم الإعلام الرقمي بما ينعكس على تقديم خدمات إخبارية ومعلوماتية وتحليلية بطرق إبداعية.

وكشف العلوي أن ”الخليج 365” وضعت استراتيجية طموحة للسنوات المقبلة، تعتمد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الذكية، وأحدث تقنيات الإعلام الرقمي، وصحافة الفيديو، وصحافة الهاتف الذكي، لتقديم محتوى يلبي كل الشرائح المستهدفة على المنصات بلغاتها الخمس.