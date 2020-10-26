جنيفر آنيستون تصوت لجو بايدن وكمالا هاريس

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"الخليج 365" من بيروت: قامت الممثلة الأميركية جينيفر أنيستون بالتصويت مبكراً في الإنتخابات الرئاسية الأميركية مانحة صوتها لجو بايدن وكمالا هاريس.

وغردت نجمة مسلسل "فريندز" عبر حسابها على تويتر معلنة تصويتها لبايدت وهاريس كما حذرت من التصويت لكانيه ويست على سبيل المزاح معتبرة ان الامر ليس مزحة.

وكتبت إلى جانب صورة لها وهي ترتدي بذلة رياضية وقناع، وهي تودع بطاقة تصويتها قائلة: "لقد صوتت لهم لأن هذا البلد أكثر انقسامًا الآن من أي وقت مضى". "في الوقت الحالي ، يقرر عدد قليل من الرجال في السلطة ما يمكن للنساء فعله وما لا يمكنهم فعله بأجسادهن. وقد قرر رئيسنا الحالي أن العنصرية ليست قضية. لقد تجاهل العلم بشكل متكرر وعلني ... ومات الكثير من الناس جراء ذلك."

https://www.instagram.com/p/CGskEr_jE5d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading Advertisements A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston) on Oct 23, 2020 at 11:35am PDT

وأضافت "إنني أحثكم ​​على التفكير ملياً في من سيكون الأكثر تضررًا من هذه الانتخابات إذا بقينا على المسار الصحيح ، فنحن الآن على الطريق ... ، وأولادك وأحفادك المستقبليين (الذين سيكلفون بإنقاذ كوكب ترفض قيادتنا الاعتقاد بأنه يتضرر) ". "هذا الأمر برمته لا يتعلق بمرشح واحد أو قضية واحدة ، إنه يتعلق بمستقبل هذا البلد والعالم. صوت من أجل حقوق الإنسان المتساوية والحب والأخلاق."

وختمت بالقول: "ملاحظة: ليس من المضحك التصويت لصالح كانيه. لا أعرف كيف أقول ذلك. أرجو أن تكون مسؤولاً."